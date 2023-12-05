قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل سلطة البطيخ والجبن.

مقادير سلطة البطيخ والجبن

بطيخ.

شمام.

1 كوب جبن فيتا مكعبات (جبنة بيضاء ملح خفيف).

2 ملعقة كبيرة نعناع طازج، مفروم.

1 ملعقة صغيرة ماء ورد.

1 ملعقة كبيرة خل تفاح.

طريقة تحضير سلطة البطيخ والجبن

- يُقطع البطيخ والشمام إلى نصفين وتُنزع البذور.

- يُشكل على هيئة كرات باستخدام الملعقة الخاصة (ملعقة تُشبه ملعقة البوظة ولكن أصغر حجماً).

- يوضع كوب من كل من كرات البطيخ والشمام في وعاء عميق.

- تُضاف قطع الجبن والنعناع، ويُتبل الخليط بماء الورد وخل التفاح.

توضع السلطة في طبق التقديم، وتوضع باقي كرات البطيخ والشمام في كأس بجانب السلطة، لتناول المزيد حسب الرغبة.