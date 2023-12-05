قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل سلطة البطيخ والجبن.
مقادير سلطة البطيخ والجبن
بطيخ.
شمام.
1 كوب جبن فيتا مكعبات (جبنة بيضاء ملح خفيف).
2 ملعقة كبيرة نعناع طازج، مفروم.
1 ملعقة صغيرة ماء ورد.
1 ملعقة كبيرة خل تفاح.
طريقة تحضير سلطة البطيخ والجبن
- يُقطع البطيخ والشمام إلى نصفين وتُنزع البذور.
- يُشكل على هيئة كرات باستخدام الملعقة الخاصة (ملعقة تُشبه ملعقة البوظة ولكن أصغر حجماً).
- يوضع كوب من كل من كرات البطيخ والشمام في وعاء عميق.
- تُضاف قطع الجبن والنعناع، ويُتبل الخليط بماء الورد وخل التفاح.
توضع السلطة في طبق التقديم، وتوضع باقي كرات البطيخ والشمام في كأس بجانب السلطة، لتناول المزيد حسب الرغبة.