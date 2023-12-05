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مرأة

طريقة عمل سلطة البطيخ والجبن

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل سلطة البطيخ والجبن.

مقادير سلطة البطيخ والجبن

بطيخ.
شمام.
1 كوب جبن فيتا مكعبات (جبنة بيضاء ملح خفيف).
2 ملعقة كبيرة نعناع طازج، مفروم.
1 ملعقة صغيرة ماء ورد.
1 ملعقة كبيرة خل تفاح.

 

طريقة تحضير سلطة البطيخ والجبن

- يُقطع البطيخ والشمام إلى نصفين وتُنزع البذور.
- يُشكل على هيئة كرات باستخدام الملعقة الخاصة (ملعقة تُشبه ملعقة البوظة ولكن أصغر حجماً).
- يوضع كوب من كل من كرات البطيخ والشمام في وعاء عميق.
- تُضاف قطع الجبن والنعناع، ويُتبل الخليط بماء الورد وخل التفاح.
توضع السلطة في طبق التقديم، وتوضع باقي كرات البطيخ والشمام في كأس بجانب السلطة، لتناول المزيد حسب الرغبة.

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