مبادرة حياة كريمة بالجيزة.. طفرة في توصيل الغاز الطبيعي لقرى ريف مصر

تواصل شركة تاون جاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، جهودها على مدار الساعة؛ لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مركز أطفيح، ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة الجيزة.

وأتمت الشركة، تنفيذ الخط الرئيسي المغذي بطول 30 كم بأقطار مختلفة، يتخللها تنفيذ 20 تعديه باستخدام الدفع النفقي، وأيضا خطوط الضغط التي بلغت 72 كم.

وبحسب منشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة البترول على «فيس بوك»؛ تم تنفيذ شبكة داخلية لتغذية العقارات بأطوال تتخطى 450 كيلومتر، بالإضافة إلى 32 ألف فرعة منزلية حتى الآن.

وجرى تدفيع الغاز الطبيعي لـ 9 قرى، وهي “الكداية- دير الميمون- الصالحية- بني صالح- كفر الواصلين- الحلف الشرقي- كفر حلاوة- منشأة سليمان” حيث تم تشغيل خدمة الغاز الطبيعي لما يقرب من 14000 عميل.