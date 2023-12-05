علاء عاصم: القضية هذا العام فى منتدى شباب العالم هي السلام

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كل مرة نشعر فى منتدي شباب العالم أن هناك شباب من دول العالم أصبحوا أصدقاء وأصبحوا يلتقون كل عام من أجل مناقشة قضية جميعهم شركاء بها.

وأضاف النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن القضية هذا العام فى منتدي شباب العالم هي قضية السلام كلا حسب قارته، سواء فى أوروبا عن طريق الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وصراع فى الشرق الأوسط بين الكيان الصهيوني وفلسطين، وغيرها من الدول.

وتابع النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تلك النزاعات خطورتها الحقيقية أن الشعوب سيكون بينهم عداء ببعضهم، ومن يخلق هذا العداء هم أصحاب المصالح حول العالم وليس الشعوب.