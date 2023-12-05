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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علماء يكشفون سر عيون القطط الملونة الساحرة.. تفاصيل ستذهلك

علماء يكشفون سر أصل
علماء يكشفون سر أصل عيون القطط الملونة.. تفاصيل ستذهلك

كشف علماء سر أصل عيون القطط الملونة الساحرة حيث أكدوا أن عائلة القطط تمتلك مجموعة مذهلة من ألوان العيون تنبع من سلف واحد غير عادي.

ظهر ذلك من خلال دراسة حديثة اعتمد فيها العلماء على رسم خريطة لتطور لون العين في القطط لأول مرة. وحينها وجد الباحثون أن أحد الأسلاف غير العاديين هو المسؤول عن مجموعة متنوعة مبهرة من العيون الملونة في عائلة القطط - من النمور ذات العيون الصفراء إلى نمور الثلج ذات العيون الزرقاء.

اللون الرمادي هو البداية

في الدراسة، حدد العلماء ألوان عيون مختلفة في القطط الحية واستخدموا نموذجًا حاسوبيًا للتنبؤ بمكان تطورها على شجرة عائلة القطط. ووجد نموذجهم أن أسلاف جميع القطط كان لديه عيون رمادية وبنية، وأن اللون الرمادي مكّن الألوان الأخرى من الظهور بعد ذلك.

فأقرب الأقارب الأحياء للقطط، بما في ذلك اللينسانغ والضباع والجينات، جميعهم لديهم عيون بنية، مما يشير إلى أن السلف المشترك لجميع هذه المجموعات كان له عيون بنية أيضًا. لكن شيئاً ما تغير مع وصول عائلة القطط (Felidae) منذ ملايين السنين، وهو ما يظهر بوضوح في تنوع ألوان العيون التي نراها اليوم.

ووفقًا لموقع Live Science، قال المؤلف الرئيسي للدراسة يوليوس تابين، وهو باحث دراسات عليا وطالب دكتوراه في جامعة هارفارد،: “فجأة، ترى انفجارًا في تنوع [لون العين]”. مضيفًا "فهناك قطط بعيون زرقاء وعيون خضراء وعيون صفراء."

ووفقًا للدراسة، فإن صبغتين تسمى يوميلانين وفيوميلانين هما اللذان يحددان لون عين القطة. فالعيون البنية تحتوي على كمية أكبر من الميلانين السوي، العيون الصفراء لديها المزيد من الفيوميلانين، والعيون الرمادية تحتوي على كميات معتدلة من كليهما ولكنها ليست كافية لتصبح لونًا آخر. أما العيون الزرقاء والخضراء فلديهما مستويات أقل من كليهما.

الانتقاء الجنسي

وخلص تابين ومؤلفه المشارك إلى أن العيون الرمادية في القطط ظهرت بسبب طفرة عشوائية في سلف جميع القطط - والتي لم يحددوها - أدت إلى انخفاض الميلانين السوي، وأصبح هذا نقطة انطلاق بين العيون البنية والألوان الأخرى. 

وقال تابين إنهم لم يجدوا ارتباطات مقنعة بين لون العين والخصائص الفيزيائية الأخرى أو السلوكيات أو الموائل لتفسير الألوان المختلفة، لذلك فهو يشك في أن الأمر مرتبط بتفضيل اختيار الشريك - ويرى بعض الباحثين أن هذا الانتقاء الجنسي هو السبب وراء اختلاف عيون البشر الألوان.

وأضاف تابين: "لا يبدو الأمر وكأنه أسلوب حياة، ولهذا السبب أعود إلى الانتقاء الجنسي".

الانتقاء الجنسي عيون القطط الملونة القطط عائلة القطط Felidae لون عين القطة

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