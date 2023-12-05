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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعزيز التعاون بين جامعتي حلوان وبدر في مجالات الفنون والسينما والرعاية الصحية

تعزيز التعاون بين
تعزيز التعاون بين جامعتي حلوان وبدر في مجالات الفنون

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال زيارته لجامعة بدر على حرص جامعته على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات لتحقيق التكاملية، وجاءت الزيارة بهدف بحث سبل التعاون في مجالات الفنون والسينما والقطاع الطبي.

وقد حضر اللقاء كل من الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر والدكتور محمد سليمان أمين عام الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء كليات الطب والعلاج الطبيعي.

وحضر اللقاء من جانب جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، والدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب، الدكتور عمر وائل المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.

وأوضح الدكتور قنديل أن فلسفة جامعة حلوان تقوم على كونها جامعة تكنولوجية فنية ذات تخصصات نوعية وفريدة في المجالات التكنولوجية والفنية، مشيداً بتكامل جامعة بدر في مجال الفنون خاصة أنها الجامعة الأولى التي أنشئت كلية للسينما، موضحا أن صناعة السينما فى مصر مكلفة تحتاج التعاون والتكامل، خاصة أن جامعة حلوان بها قسم التلفزيون والسينما.

وتطرق الجانبان إلى أهمية التعاون في مجال الفنون بين الجامعتين حيث تُعد جامعة حلوان أم الفنون، كما ناقشا التعاون في القطاع الصحي نظراً لاحتياج الدولة المصرية إلى خريجي المدرسة المصرية في الطب.


واستعرض الدكتور السيد قنديل امكانيات مستشفى بدر لتعزيز التعاون بين جامعتى  حلوان وبدر فى التعاون فى ادارة المستشفى.

  
واوضح انه استلم رئاسة الجامعة وكانت نسبة إشغال المستشفى لا تتعدى ال٢٠٪ وفى مارس ٢٠٢٣ تم افتتاح المستشفى وتحتوى على ٢٤٠ سرير وبتستقبل أكثر من  ١٠٥ ألف مريض فى العام وبها جميع انواع الطوارئ ، ومجهزة بأحدث التجهيزات.


ثم تطرق الدكتور قنديل ان الجامعة بدأت فى العمل بالمجمع الطبى داخل الحرم الجامعى وبدأ تخصيص الأرض عام ٢٠١٤ ووضع حجر الأساس ٢٠١٧ وفي عام ٢٠٢٣ تم البدء في حفر قواعد الأساس للمجمع الطبي بسعة ١٦٠٠ سرير.

 

ومن جهته أكد الدكتور أشرف الشيحي أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعتين لتطوير العملية التعليمية، وتم عرض فيلم عن جامعة بدر وتوضيح المدينة الطبية التي من المقرر افتتاح أول جزء بها في سبتمبر 2024.

ويأتي لقاء الدكتور قنديل مع إدارة جامعة بدر ضمن حرص الجامعتين على تعزيز أواصر التعاون في مجالات حيوية لخدمةً قطاعات مهمة بالمجتمع المصري.

وفى ختام الزيارة تبادل الدكتور السيد قنديل والدكتور أشرف الشيحى الدروع وتم عمل جولة إلي الكليات التى تسعى الجامعتين بتعزيز التعاون بينهم.

تعزيز التعاون بين جامعتي حلوان وبدر في مجالات الفنون والسينما والرعاية الصحية

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جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل مجالات الفنون والسينما والقطاع الطبي جامعة بدر

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