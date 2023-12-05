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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصديقة الغالية.. محمد صبحي ينعى ناهد فريد شوقي بكلمات مؤثرة

ناهد فريد شوقي
ناهد فريد شوقي

نعى الفنان محمد صبحي  عبر حسابه على فيسبوك، المنتجة ناهد فريد شوقي.
 

وكتب:"إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحلت الصديقة الغالية والإنسانة الرائعة ناهد فريد شوقي من اكبر المنتجين وقدمت اعمالاً فنية كبيرة وعظيمة .. وداعاً وكلي أسي وحزن لفراقك .. دعواتي لك إلي الله بالرحمة والمغفرة وأن يدخلك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان .. وعزائي لإبنتها الفنانة ناهد السباعي ".

وفاة ناهد فريد شوقى 

ونشرت ناهد السباعي تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تنعى فيه والدتها فى أول تعليقبعد رحيلها.

وقالت ناهد السباعي: البقاء لمن له الدوام.. توفيت إلى رحمة الله أمي و كل حياتي ناهد فريد شوقى.. الجنازة عصرا بمسجد الشرطة الشيخ زايد أمام هايبر وان.. البقاء و الدوام لله وحده".  

وقد حرص عدد من الفنانين والنقاد على نعى المنتجة ناهد فريد شوقى بكلمات مؤثرة وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الفنانة ناهد السباعي الفنان محمد صبحى المنتجة ناهد فريد شوقي مسجد الشرطة وفاة ناهد فريد شوقى

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