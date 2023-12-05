محافظ الدقهلية يشهد مؤتمر مديرية التربية والتعليم للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء مؤتمر مديرية التربية والتعليم للتوعية بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024 باعتبارها واجب وطني والمقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر الجاري .



جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، و هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم ، والدكتور حازم الألفي نقيب المعلمين بالدقهلية ، و رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا ، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة وعدد كبير من المعلمين بمختلف الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة ، وممثلي مديرية الأوقاف بالدقهلية.



وقال " المحافظ " ادعوا أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ علي امنه واستقراره.

كما قال " مختار " ادعوا جموع المعلمين بالدقهلية بتوعية الطلاب داخل المدارس بأهمية المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية في المستقبل وغرس روح الانتماء لديهم وحب الوطن ليكون لدينا جيل واعي ومثقف بحقوقه وواجباته تجاه وطنه لأن الاوطان لا تبني الا بسواعد شبابها ووعيهم.



وأشار " مختار " الي اننا نسعي جميعاً لأن تكون الدقهلية من أولي المحافظات في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية كما عاهدنها في كافة الاستحقاقات الدستورية ، فالدقهلية دائماً تضرب اروع المثل في المشاركة في كافة الاستحقاقات لما لدي أبنائها من وعي كامل بأهمية المشاركة .



والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

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