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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عربة فض الشغب من إنتاج مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع|صور

صدى البلد

أشاد مساعد وزير الداخلية للمركبات بعربات فض الشغب المصفحة من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع .


كما أشاد اللواء أسامة عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية للمركبات بعربات فض الشغب المصفحة من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع وججاء هذا  خلال تفقده جناح الهيئة بفعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023, حيث أطلع علي القدرات التصنيعية لهذه العربات .


يذكر أن عربة  فض الشغب المُصفحة ( قادر-1)تم انتاجها بمصانع الهيئة ولأول مرة في مصر بمستوى حماية (B4) وممانعة حتى (7.62 × 39 ) وتم تجهيزها بالعديد من التجهيزات طبقاً لمطالب وزارة الداخلية  علما بأن امتلاك هذه القدرة يُمكننا من تنفيذ أيه تجهيزات طبقاً لرغبة العميل .

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