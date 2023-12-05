رئيس البرلمان العربي: سياسة الكويت تتميز دائماً بالحكمة والرصانة وتهدف لتعزيز التضامن

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، مع السفير طلال خالد المطيري، مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمناسبة تسلم مهام منصبه الجديد، حيث قدم له خالص التهاني وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

كما ناقش الجانبان التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة ودور الدبلوماسية البرلمانية العربية في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة العربية.

وفي هذا السياق، أشاد "العسومي" بالسياسة الخارجية الحكيمة لدولة الكويت في ظل القيادة الرشيدة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد.

وأضاف أن سياسة دولة الكويت دائماً ما تتميز بالحكمة والرصانة وتهدف إلى تعزيز التضامن العربي ومسيرة العمل العربي المشترك، مُثمنٌّاً المساعدات الإنسانية التي تُقدمها دولة الكويت لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في مواجهة العدوان الغاشم والمستمر الذي تقوم به قوات الاحتلال.

بدوره، أشاد السفير طلال خالد المطيري بالدبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي دفاعا عن قضايا الأمة العربية، مُثمنا بشكل خاص مواقف وجهود البرلمان العربي في دعم الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد ضرورة التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية في خدمة مصالح الأمة العربية والدفاع عن قضاياها.