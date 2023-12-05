ذعر تام.. إصابات بين المستوطنين بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية على عسقلان| فيديو

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بسقوط وابل من الصواريخ من قطاع غزة على مستوطنة عسقلان مباشرة، الأمر الذي استدعى تفعيل صافرات الانذار بالمدينة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن العديد من الأشخاص يعانون من قلق كبير.

وبدورها، أعلنت خدمة إسعاف "ماجن ديفيد أدوم" أن امرأتين في الستينيات من أعمارهم أصيبتا بجروح طفيفة من شظايا بعد أن ضرب صاروخ أطلق من غزة مباشرة مبنى في عسقلان.

وأضافت أن ثلاثة آخرين، بمن فيهم طفلان، عانوا من نوبات قلق حادة لكنهم لم يصابوا بأذى جسديا.

ويقول ضباط خدمة الإطفاء والإنقاذ في مكان الحادث، إنهم يبحثون عن الأشخاص الذين قد يكونون محاصرين.

وقبل قليل، أعلنت كتائب القسام انها استهدفت غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا ان مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت أكثر من 70 قذيفة خلال ساعة واحدة على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكدت صفا نقلا عن مصادر طبية، أن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في الشوراع بمناطق شمالي القطاع في ظل محاصرة المستشفيات وتعطّل مركبات الإسعاف والدفاع المدني بفعل الاستهداف ونفاد الوقود.