إصابات مباشرة.. حزب الله يقصف 3 مواقع لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف مواقع جل العلام والضهيرة والكوبرا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال حزب الله: "استهدفنا مواقع جل العلام والضهيرة والكوبرا بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة”.

وفي وقت سابق، أكد حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في موقع رويسة ‏العاصي بالأسلحة المناسبة حيث حققوا فيه إصابات مباشرة.‏

وبحسب البيان؛ فقد شدد الحزب على أن ذلك الهجوم يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقــاومته الباسلة ‌‏والشريفة.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق أنه تم قصف ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة بـ 10 صواريخ من جنوب لبنان.