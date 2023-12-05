إصابات مباشرة.. حزب الله يقصف 3 مواقع لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف مواقع جل العلام والضهيرة والكوبرا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
وقال حزب الله: "استهدفنا مواقع جل العلام والضهيرة والكوبرا بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة”.
وفي وقت سابق، أكد حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في موقع رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة حيث حققوا فيه إصابات مباشرة.
وبحسب البيان؛ فقد شدد الحزب على أن ذلك الهجوم يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقــاومته الباسلة والشريفة.
فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق أنه تم قصف ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة بـ 10 صواريخ من جنوب لبنان.