أعنف أيام الحرب.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن معارك خان يونس

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش يقاتل الآن في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال يارون فينكلمان، قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي: “نحن في أعنف يوم من القتال منذ بداية العملية البرية من حيث استهداف قوات حماس، وعدد المواجهات مع العدو وحجم النيران التي تستخدمها قواتنا، سواء من القرع أو من الجو ونعتزم مواصلة الهجوم”.

وأضاف أن “دخول قوات الاحتلال لخان يونس يتعرض لنيران كثيفة من حماس”.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن خان يونس هي مركز سيطرة حماس على القطاع.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الآلاف من مقاتلي قوات المشاة والمدرعات يقاتلون في وسط مدينة خان يونس، ضمن بداية المرحلة الثانية من المناورة البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات وصلت إلى وسط المدينة.