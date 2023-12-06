فستان غادة عبد الرازق يثير ضجة على السوشيال ميديا |شاهد

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستاناً طويلاً ذا أكمام طويلة اتسم بالقماش الأسود المخملي المزين ببعض التطريزات الراقية.

وتزينت غادة عبد الرازق بمجموعة من المجوهرات الألماسية الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت غادة عبد الرازق على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجًا صاخبًا مُرتكزًا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق