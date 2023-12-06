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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير مروري: حملات مكثفة لضبط السيارات بدون لوحات معدنية

السيارات المخالفة
السيارات المخالفة

قال اللواء أحمد هشام، خبير مروري، إن حملات وزارة الداخلية مستمرة في كافة المخالفات المختلفة، سواء طمس اللوحات المعدنية أو عدم تثبيت اللوحات المعدنية في المكان المخصص لها، أو غيرها من المخالفات التي يتم العمل عليها من قبل المخالفين. 

حديث حول مخالفات السيارات 

وأضاف "هشام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن كافة إدارات مرور مصر في جمهورية مصر العربية تقوم بعمليات مكثفة من أجل تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، نظرًا لخطورة الأمر، وما يسببه من حوادث في الفترة الأخيرة. 

وتابع الخبير المروري، أن البعض يمكن أن يستخدم بعض السيارات دون لوحات معدنية أو طمسها في أعمال إجرامية وما إلى ذلك، ولذلك تعمل وزارة الداخلية في العمل على ضبط مثل هؤلاء المخالفين بكل حسم وسرعة. 

واستكمل، أن أي مركبة تسير على الطريق يجب أن يكون لها لوحة معدنية أمامية وخلفية، وأي مواطن يقوم بشراء دراجة نارية يوجد ما يسمى باستعلام أمني للتأكد من سلامة الدراجة وأنها ليست مسروقة. 

خبير مروري وزارة الداخلية المخالفات المختلفة اللوحات المعدنية برنامج حضرة المواطن سيد على مخالفات السيارات

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