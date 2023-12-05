مناقشة فيلم العنصرية عقب عرضه بثالث أيام أسبوع السينما الفلسطينية

عرض اليوم الثلاثاء، الفيلم الوثائقي الطويل "العنصرية"، إخراج فايق جرادة، ضمن فعاليات

"أسبوع السينما الفلسطينية" الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر، بدار الأوبرا المصرية.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح، وأدارت معه النقاش الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.



جاء ذلك بحضور عدد من السينمائيين والنقاد والإعلاميين، وعدد من أساتذة المعهد العالي السينما ، كما حضر اليوم عدد من طلاب المعهد العالي للسينما قسم سيناريو ، وتحدث عدد من الحاضرين عن ضرورة عمل سيناريوهات ومشاريع أفلام جديدة تناقش القضية الفلسطينية توثيقاً لما يجري حالياً من حرب ضد الشعب الفلسطيني.

يذكر أن فعاليات البرنامج قامت بإعداده فنياً الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي المشرف علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، وتستمر فعالياته يومياً حيث تختتم يوم الجمعة الموافق ٨ ديسمبر.