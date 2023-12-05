عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شبكة فساد التموين ومافيا السكر.. شركات وهمية تحصل على آلاف الأطنان لبيعه بالسوق السوداء | خاص

مافيا السكر
مافيا السكر

وقعت شبكة الفساد المتسببة في أزمة السكر بمصر في قبضة نيابة أمن الدولة العليا بعد الكشف عن تورط مسئول كبير بوزارة التموين و8 موظفين آخرين في تسهيل عمليات احتكار وحجب السكر عن المواطنين وبيعه في السوق السوداء بضعف السعر المقرر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كواليس قضية فساد السكر 

يكشف صدى البلد كواليس قضية فساد السكر في وزارة التموين حيث سهل المسئول الكبير داخل وزارة التموين المتهم وموظفين آخرين بوزارة التموين حصول عدد من الشركات الوهمية والتي تمتلك سجلات تجارية وبطاقات ضريبية إلا أنها جميعها لصالح أحد حيتان السكر الذي يحصل على نصيب كل شركة في حصة السكر الذي تطرحه وزارة التموين للقطاع الخاص بسعر مخفض لطرحة خلال مبادرة خفض الأسعار، ويتم حجب الحصص وبيعها في السوق السوداء، حسب مصادرنا.

وخصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية 250 طن سكر لكل شركة  قطاع خاص في الأسبوع يتم تخصيصها من خلال البورصة المصرية للسلع إلا أن مافيا السكر وعن طريق تواطؤ شبكة الفساد كانت تقوم بالحصول على أضعاف الكميات المحددة عن طريق أسماء شركات وهمية بأوراق رسمية لصالح نفس التاجر والذي يحصل على حصص 4 شركات بواقع 24 ألف جنيه للطن ويبيعه بسعر 48 ألف جنيه للطن دون تعبئته أو تغليفه وإنما فقط لقدرته على الحصول على سكر المبادرة بسعر مخفض، وفق المصادر.

 

بيع السكر في السوق السوداء

 

وأوضحت مصادرنا أن أصحاب الشركات الوهمية الذين يحصلون على أطنان من سكر مبادرة خفض الأسعار ليتم بيعه في السوق السوداء.. كانوا يرسلون مندوبا واحدا يستلم الحصص لكل الشركات التابعة وهو ما ستكشفه التحقيقات الفترة المقبلة في أكبر قضية فساد بوزارة التموين مع مافيا السكر.

أحمد موسى يكشف كواليس ضبط شبكة فساد بوزارة التموين

النيابة العامة تسلم 590 طن سكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين|تفاصيل

 شبكة فساد كبيرة داخل وزارة التموين

فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة من العيار الثقيل عن شبكة فساد كبيرة داخل وزارة التموين، مشيرا إلى أنه تم القبض على مستشار وزير التموين المسئولة عن المتابعة والتوزيع وآخرون ضمن شبكة فساد.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هيئة الرقابة الإدارية تكشف شبكة فساد بوزارة التموين على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتموين، ومعه شبكة فساد تتضمن ما يقرب من 8 موظفين.

وقال أحمد موسى: شبكة الفساد فيها مسئولين في وزارة التموين ومسئولين في الشركات الخاصة.

وفي إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع؛ 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها فى تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فى تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

فساد وزارة التموين قضية فساد السكر القبض على مستشار وزير التموين التموين والسكر فساد السكر أزمة السكر السوق السوداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

موضوعات متعلقة

هينزل لأقل من27 جنيها.. المواد الغذائية تكشف موعد انتهاء أزمة السكر.. فيديو

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

ترشيحاتنا

بـ40 مليون جنيه.. محمود فوزي: تأهيل 4300 مدرسة تستوعب 120 ألف فصل

ماتش تقيل .. ميدو يصدم جماهير اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي

تراجع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم .. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

إيهاب الكومي: مفيش مشكلة مع فيتوريا.. واعتذرت عن خبر وساطة الزمالك

حكومة حماس: 61% من المنازل والوحدات السكنية في غزة دُمرت بالكامل

صواريخ جوالة وطائرات بدون طيار|الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس 2023.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ جوالة وطائرات بدون طيار|الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس 2023.. صور

لأول مرة|تركيا تشارك في معرض إيديكس للسلاح وتعرض منتجات دفاعية حديثة.. صور

برقم صادم.. سعر فستان مي فاروق في حفل روائع السنباطي

في ذكرى تأسيس مزاد كريستيز.. ضم أغلى لوحة بيعت بتاريخ المزادات

فيديو

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ