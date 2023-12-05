أحمد موسى يكشف كواليس ضبط شبكة فساد بوزارة التموين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة وأجهزتها تتحرك لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، مشيرا إلى أن الدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب، قائلا: "لو هتخبي السكر والزيت والأرز الدولة مش هتسيبك".



أضاف خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المهم الآن مصلحة الشعب، مبينا أن هناك خللا في ملف السكر ومن قبله الأرز ومن قبله الزيت، ومن قبل جميع السلع، موضحا أن هناك شكاوى كثيرة من المواطنين.



وتابع أحمد موسى، أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسها مسشتار وزير التموين للرقابة والتوزيع، موجها التحية لهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، ويتم التحقيق نيابة أمن الدولة العليا، قائلا: "مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش، وهو موجود في الوزارة من 2015، وتم ترقيته من كام شهر".



وأكد أن مستشار وزير التموين، المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، قائلا:"مسئول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن المفاجأة أن وزير التموين، خرج منذ أيام وأكد أن المشكلة ف التوزيع.



وأكد موسى، أن المتهمين فى شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب فى أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، لافتا إلى أن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت فى أحد مصانع التعبئة.



