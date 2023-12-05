تحذير عاجل من أحمد موسى عن تحرك للدولة وأجهزتها الفترة المقبلة

مستشار وزير التموين خرج متكلبش من مكتبة

أطلق الإعلامي أحمد موسى، تحذير عاجل لكل فساد ومحتكر خلال الفترة المقبلة، مشيرا الي أن الدولة تعمل على قدما وساق لضبط الأسعار في الأسواق ومنع اي احتكار.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة واجهزتها تتحرك واي حد بيبي اي سلعة هيتجاب .



وتابع: تحدثنا الاسبوع الماضي عن خلل في منظومة السكر والزيت والسكر، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تتعامل مع هذا الملف بقوة واجهزة الدولة تتحرك بقوة حاليا.

واكمل أحمد موسى ، انه :"مستشار وزير التموين خرج متكلبش من مكتبه في قضية فساد كشفتها هيئة الرقابة الإدارية في مشكلة السكر".