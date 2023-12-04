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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى لـ إسرائيل: مصر غير أي دولة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كلمة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال افتتاح معرض إيدكس 2023 تحمل داخلها العديد من الرسائل الهامة على المستويين الداخلي والخارجي .

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أحمد موسى: أقولها بأعلى صوت مصر تمتلك أقوى جيش في المنطقة

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فخور ببلدي.. أحمد موسى يعلق على فعاليات معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2023

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الفريق محمد زكي  تطرق لما يحدث من تصعيد عسكري في فلسطين هدفه تصفية القضية، بالإضافة إلى حديثه عن قدرة مصر على حماية كل شبر بأرضها.

 

 مصر غير أي دولة في منطقة الشرق الأوسط

 

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين، أن مصر غير أي دولة في منطقة الشرق الأوسط، والجميع يدرك مكانة وقدرة الجيش المصري، معقبًا: «هما جربوا قدرة الجيش المصري، ولا أحد يستطيع تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها الرئيس السيسي».

وتابع الإعلامي أحمد موسى،  أن أجهزة مخابرات عالمية اندهشت من قدرة مصر على رصد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا وتوجيه ضربات قاصمة لهم، حيث تم إرسال نحو 100 طائرة دفعة واحدة، موضحًا: «الكلام دا من 2015، وعلى مدار السنوات الماضية كل أفرع القوات المسلحة قامت بعملية تطوير كبيرة ومواكبة آخر التطورات العسكرية».

ولفت موسى، إلى أن الفرقاطة المصرية «الجبار» صناعة مصرية 100%، حيث تعد بمثابة تطور جديد في مجال الصناعة البحرية، معقبًا: «كل جنيه يتم إنفاقه على الجيش لابد أن يتضاعف، وكل ما يحتاجه الجيش لابد من توفيره».

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