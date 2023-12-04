أحمد موسى: أقولها بأعلى صوت مصر تمتلك أقوى جيش في المنطقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل تدرك قوة الجيش المصري.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مصر دولة قوية ولديها جيش قوي"، لافتا: "مصر تمتلك جيش على أعلى مستوى

وأكد: "لا أحد يستطيع أن يتجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها الرئيس السيسي"، معقبا: "لما بنقول حاجه بنعملها، وهذا ما حدث مع تنظيم داعش في ليبيا عندما اعتدى على المصريين".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "مصر تمتلك أقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط"، مشيرا: "العالم يدرك أن مصر لديها جيش قوي بما فيهم إسرائيل"، معقبا: "العالم كله عارف وشايف.. وأقولها بأعلى صوت.. مصر تمتلك أقوى جيش فى منطقة الشرق الأوسط".



