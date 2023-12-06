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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة بدون تربة.. برنامج تدريبي بالمعمل المركزى لتغير المناخ

صدى البلد

 قال الدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزي للمناخ أنه قام وفد من طلاب جامعة قناة السويس بزيارة تفقدية للمعمل المركزي للمناخ الزراعي من خلال قسم المحاصيل الحقلية كلية الزراعة جامعة قناة السويس.

 

وقد رافق الطلاب خلال الزيارة   الدكتور طاهر فايد الاستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس  وأمين عام جمعية المحاصيل هذا وقد  قام مدير المعمل الدكتور محمد عبدربه خلال تلك الزيارة بعرض انشطة المعمل المختلفة للطلاب الحاضرين لاطلاعهم على التقنيات الزراعية الحديثة و المتعلقة بنظم الزراعة الحديثة تحت الصوب و الزراعة بدون تربة و إنتاج تقاوي المشروم و تدوير المخلفات العضوية بأساليب صديقة للبيئة و الأنشطة المختلفة لموقع البوصيلي للزراعة المحمية في نظم الزراعة بدون تربة و انتاج الاسماك تكامليا مع نباتات الخضر.

 

 كما تم عرض محطات الارصاد الجوية الزراعية حيث شرح د سمير محمود المشرف على المحطات و بيانات الارصاد الجوية الزراعية و كيفية عمل المحطة و صيانتها و تداول البيانات كما عرض الباحثين العاملين بقسم الزراعة بدون تربة التابع للمعمل المركزي للمناخ الزراعي أنشطة القسم حيث عرضت دكتورة نيفين متولي رئيسة القسم  و دكتور خالد نصر نظم الزراعة بدون تربة و زراعة الاسطح و تدوير مخلفات المدن باستخدام دود الارض و التجارب الزراعية المتعلقة بالزراعة الذكية و تأثيرات الظروف المناخية المغايرة على الانتاجية لبعض محاصيل الخضر الرئيسية.

 

 كما قام دكتور طارق زين و دكتور محمد سعيد بعرض انشطة الزراعة المحمية و التجارب البحثية المتعلقة بتقليل تأثير التغيرات المناخية على انتاجية بعض محاصيل الخضر.

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