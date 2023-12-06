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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: ترامب تهديد وجودي لنظام الحكم في أمريكا

بايدن وترامب
بايدن وترامب

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن منافسه الجمهوري دونالد ترامب، بأنه تهديد وجودي لنظام الحكم في البلاد.

وحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، قال بايدن في أول حملة من ثلاث حملات لجمع التبرعات في بوسطن يوم الثلاثاء: "لا أعتقد أن أي شخص يشك في أن ديمقراطيتنا مُعرضة للخطر أكثر من عام 2020".

وأضاف "هذه المرة، نحن نترشح ضد منكر للانتخابات"، مستطردًا: "لم يعد ترامب يخفي ما بجعبته الآن، إنه يخبرنا بما سيفعله، ويتحدث صراحة عن ذلك".

ولفت: "استمعوا إلى ما يقوله بالفعل هذه الأيام. لقد قالها بصوت عال.. يقول إن عام 2024 هو المعركة النهائية".

وتابع “بايدن” قوله إن ترامب يمثل تهديدا كبيرا، قائلا: "دونالد ترامب وجمهوره مصممان على تدمير الديمقراطية الأمريكية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أنه "غير واثق" من أنه كان سيسعى لإعادة انتخابه لولاية ثانية لو لم يخض سلفه السابق دونالد ترامب الانتخابات لعام 2024.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بايدن في حفل لجمع التبرعات لحملته لعام 2024 خارج بوسطن: "إذا لم يترشح ترامب، فلست متأكدًا من أنني كنت سأترشح".

وأضاف "لا يمكننا أن نسمح له بالفوز".

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