عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة في جباليا شمال غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال غزة.


ولفتت القناة إلى أن هناك إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات بمخيم الدهيشة بالضفة الغربية.


وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية ووزير الخارجية وانج يي.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، فإن بلينكن ناقش رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط والجهود الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة مع نظيرة الصيني.

وأضاف البيان، أن بلينكن أكد مجددا خلال الاتصال مع ويي على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف على منع انتشار الصراع.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر تشكل تهديدا غير مقبول للأمن البحري والقانون الدولي الذي يتعين على جميع الدول الالتزام به.

كما شدد بلينكن ويي على أهمية البناء على التقدم المحرز في القضايا الرئيسية التي تم تناولها في القمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج والتي عقدت في الشهر الماضي في وودسايد، كاليفورنيا.


 

الاحتلال الاسرائيلي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

بعد تدخل النيابة.. بيبو يقود مبادرة الصلح بين الشحات والشيبي |القصة كاملة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

ترشيحاتنا

هل أكمل قراءة القرآن حال انتقاض الوضوء أم أذهب للوضوء.. الإفتاء توضح

شائعة.. تعرف على الحالة الصحية لـ محمود متولي

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 410

سيول في مرسى علم.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على الإسكندرية

تحدٍ كبير أمام الحكومات.. تقرير: 75% من تأخيرات رحلات الطيران سببها التغييرات المناخية

لا وقود ولا إمدادات طبية.. مستشفى الأقصى في غزة في وضع كار.ثي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيل أشرف عبد الغفور.. 3 صدمات في الوسط الفني خلال 10 أيام

بسبب حادث سير مروع.. نجوم فارقوا الحياة بشكل مفاجئ

مقطع فيديو لناشطة بريطانية عبر التيك توك يتسبب في توريطها وإدانتها أمام المحكمة

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

فيديو

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

لقطة نادرة.. مقطع فيديو لزعيم أحد الدول يبكي ويطالب شعبه بكثرة الإنجاب

تجلس فوق صاروخ إسرائيلي.. فيديو لطفلة فلسطينية يثير جدل رواد السوشيال ميديا|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ