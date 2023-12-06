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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجآت طوفان الأقصى مازالت تتكشف.. القصة الكاملة لجاسوس حماس داخل جيش الاحتلال «فيديوجراف»

مفاجآت طوفان الأقصى
مفاجآت طوفان الأقصى مازالت تتكشف

جاسوس حماس .. آخر تطورات حرب غزة التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة .. فرغم مرور ما يزيد عن الشهرين عن عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، داخل أراضي المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، إلا أن المفاجآت ما زلت تتفجر في تحليل تلك العملية العسكرية الأكثر إبهارًا للخبراء العسكريين حول العالم، وكيف تستطيع قوة لمقاومة بدائية، أن تقتحم أحد أكبر الدول قوة عسكريًا بالعالم، بل وتقوم باقتحام كافة المواقع العسكرية وأكبرها بقطاع جنوب إسرائيل، ولكن المفاجأة في تلك المرة غير مسبوقة، حيث هنا نتحدث عن جاسوس داخل الجيش الإسرائيلي لصالح حماس. 

جاسوس حماس .. آخر تطورات حرب غزة

نعم، هذا ليس تأليف خيال كاتب، ولكنه الواقع الذي ذكره تقرير لصحيفة عاروتس 7 العبرية، والتي استعانت فيه بمعلومات نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، حيث كان الحديث عن جاسوس كشفت عنه مصادر عسكرية إسرائيلية، مازال البحث جاريا عنه، ساهم في إمداد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، كانت لها دور كبير في القيام بعملية طوفان الأقصى، وكشف التقرير أن الأدلة التي حصل عليها الجيش الإسرائيلي دامغة على وجود هذا الجاسوس داخل الجيش.

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للمزيد حول جاسوس حماس وآخر تطورات حرب غزة التي تشنّها إسرائيل ضد قطاع غزة شاهد الفيديوجراف التالي:

 

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