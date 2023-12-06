صفقة الـ 2 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 20 ألف قرص ترامادول بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط 20 ألف قرص مخدر بحوزة عاطلين بالإسكندرية بقصد الإتجار.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطلين) بالإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (عدد 20,000 قرص مخدر لعقار "الترامادول")، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للعقاقير المخدرة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,000,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.