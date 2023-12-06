عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعيين عميد إدارة أعمال الجامعة الأمريكية عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي

الدكتور شريف كامل
الدكتور شريف كامل

 أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن انضمام الدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لمجلس إدارة البنك المركزي المصري كخبير مالي. 

يقول الدكتور شريف كامل، وهو خريج الجامعة لعام 1988، وحاصل على درجتي ماجستير من الجامعة في 1990 و2013: "أعتز بالثقة التي أوليت لي، وأتطلع إلى العمل مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين لتعزيز رؤية البنك وتحقيق أهدافه الإستراتيجية."

تعتبر الجامعة هذا التعيين شاهداً على تميزها ودورها الرائد في خدمة المجتمع، كما أنه يعكس مدى تميز المستوى المهني وخبرات خريجيها وأعضاء هيئة التدريس بها.

 يقول الدكتور أحمد دلَال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "تفخر الجامعة دائماً بخدمتها لمصر من خلال المساهمات الاستثنائية لخريجيها وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور شريف كامل هو خير مثال على ذلك." كما أثنى دلّال على دور الدكتور شريف كامل كقطب هام بالجامعة حيث يحظى بالاحترام الدولي في مجاله ويجسد التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة العميق بخدمة مصر من خلال خبرائها وأبحاثها وشراكاتها.

أكد كامل أنه يشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الفرصة، حيث قال: "كعميد لكلية إدارة الأعمال بالجامعة، فإن هذا الاختيار يعكس الفرص القيمة التي يتم منحها لأعضاء هيئة تدريس الجامعة الأمريكية بالقاهرة للمشاركة بالمعرفة والخبرة لخدمة المجتمع، وخاصة في ظل التحولات المستمرة بتحدياتها وآفاقها المختلفة."

رحلة من التميز

تمتد رحلة الدكتور شريف كامل لأكثر من 40 عاما بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حصل خلالها على ثلاث درجات أكاديمية وقضى ما يقرب من ثلاثة عقود كعضو في هيئة التدريس.

جدير بالذكر حصول كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال فترة عمله كعميد، على الاعتماد الثلاثي في 2014، مما يجعلها من بين 1% من كليات إدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم، كما تعد كلية إدارة الأعمال الوحيدة في الشرق الأوسط والثالثة في أفريقيا التي تحصل على هذا الاعتماد المرموق، والذي تم تجديده على مدار السنوات الماضية تباعا. كما تم تصنيف كلية إدارة الأعمال بالجامعة من قبل إد يونيفرسال ضمن أفضل 100 كلية إدارة أعمال في العالم كل عام منذ 2012 ومن بين أفضل كليات إدارة الأعمال في إفريقيا على مدار السنوات السبع الماضية على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تعد حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab، والتي تم إنشاؤها أثناء فترة عمل كامل كعميد للكلية، أول حاضنة أعمال جامعية في مصر، وتصنف ضمن أكثر خمس حاضنات جامعية واعدة في أفريقيا.

كما يشغل كامل منصب نائب الرئيس والرئيس المنتخب لمجلس إدارة جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال (AACSB) ، وهي أقدم هيئة اعتماد عالمية لكليات إدارة الأعمال وتضم أكبر شبكة من الكليات، والمعلمين والدارسين والشركات في جميع أنحاء العالم. كما سيشغل كامل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال للعام الدراسي 2024-2025 والتي يرأس الآن لجنتها للابتكار. تم تكريم كامل من قبل AACSB في 2018 في تحدي القادة المؤثرين، كونه قائد أعمال ذو تأثير في مجال تعليم إدارة الأعمال. كما شغل أيضا منصب عضو مجلس أوصياء المجلس الدولي لرابطة ماجستير إدارة الأعمال ورابطة خريجي الأعمال.

يشغل كامل منصب عضو مجلس محافظي غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وشغل سابقًا منصب رئيس الغرفة من 2019 إلى 2021. بالإضافة إلى ذلك، فهو نائب رئيس CEMS (مجتمع كليات الإدارة الأوروبية) - التحالف العالمي لتعليم الإدارة، والتي تعد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أحد أعضائها. ولدى كامل مؤلفات متعددة منشورة من مقالات وكتب العلمية، أحدثها كتاب Leading Change in Challenging Times: Lessons of Disruption and Innovation from Egypt – Thoughts, Observations, and Reflections والذي صدر في 2022.

حصل كامل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وماجستير إدارة الأعمال، وماجستير في الفن الإسلامي والعمارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في نظم المعلومات من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

الجامعة الأمريكية الجامعة الامريكية بالقاهرة الدكتور شريف كامل كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إدارة البنك المركزي المصري إدارة البنك المركزي المصري كخبير مالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

ترشيحاتنا

الزمالك يتلقى خطابا رسميا من الكاف لتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي

حظر تلقى دعم نقدي أوعيني للحملة الانتخابية للرئاسة من هذه الجهات بالقانون

شبانة: ضمك السعودي يسعى للتعاقد مع محمد الشناوي في يناير

المئات يشيعون جثمان نجل الشيخ الطبلاوي إلى مثواه الأخير.. صور

اعرف قرار المحكمة بشأن استئناف حكم صاحبة قناة يوميات أنوش

خبير اقتصادي: تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية بسبب قلة الطلب عليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من غيرهم.. تعرف عليهم

الولايات المتحدة تستعرض قوتها العسكرية في معرض إيديكس 2023 |صور

فيديو

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ