رئيس الوزراء الاسترالي يعتذر للشعب عن خطأ تسبب في ازهاق ارواح الاف الصغار|فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، حيث أصدر رئيس الوزراء في استراليا، أنتوني ألبانيز، اعتذارًا رسميًا لأولئك الذين تأثرت حياتهم بسبب عقار الثاليدومايد الضار منذ أكثر من 60 عامًا.



وتم إصدار الدواء للنساء الحوامل في الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي لعلاج عدد من الحالات، بما في ذلك غثيان الصباح والأرق والقلق.

وبعد ما يقرب من عقد من الاستخدام، تبين أن الدواء تسبب في الإجهاض والوفيات في مرحلة الطفولة المبكرة وعيوب خلقية كبيرة لدى آلاف الأطفال.

وأصدرت الحكومة الفيدرالية اعتذارًا للمتضررين من استخدام الدواء واعترفت بكيفية تأثر حياة العائلات والأمهات والأطفال إلى الأبد بالثاليدومايد.

وقال “اليوم، نيابة عن شعب أستراليا، تقدم حكومتنا وهذا البرلمان اعتذارا كاملا وغير متحفظ ومتأخرا لجميع الناجين من الثاليدومايد وأسرهم وأحبائهم ومقدمي الرعاية”.

“يتناول هذا الاعتذار واحدًا من أحلك الفصول في تاريخ أستراليا الطبي.

“عندما تتعرض الأمهات الحوامل، دون أي خطأ من جانبهن، لعقار له آثار مدمرة تحققت بعد فوات الأوان”.

وقال ألبانيز: “لقد عبرت ناجية تدعى باتريشيا عن الأمر على هذا النحو: الثاليدومايد يشبه رمي حجر في الماء، فهو يسبب تأثيرًا مضاعفًا”.

“لم يدمرني الدواء فحسب، بل امتد تأثيره إلى والدي، وإخوتي، وعائلتي، وطموحاتي، وعلاقاتي، ووظائفي، ومكاسبي، وصحتي – كل شيء بالنسبة لي.”

وقال ألبانيز إن حكومته ستعيد فتح البرنامج الأسترالي لدعم الناجين من الثاليدومايد، الذي أنشأته الحكومة السابقة.

وقال: “حزمة دعم مدى الحياة تتضمن مبلغًا مقطوعًا لمرة واحدة تقديرًا للألم والمعاناة، بالإضافة إلى مدفوعات سنوية مستمرة”.

“اليوم، أستطيع أن أؤكد أن حكومتنا تعيد فتح هذا البرنامج للتأكد من أن أي شخص قد فاتته الفرصة السابقة للتقديم لن يفوت الدعم الذي يحتاجه ويستحقه.”

وقد تأثر أكثر من 10.000 طفل بالدواء في جميع أنحاء العالم، وفقًا لصندوق الثاليدومايد.









80 ألف طفل حول العالم



وقد قتل ثاليدوميد، الذي طورته شركة جرويننثال الألمانية، ما يقدر بنحو 80 ألف طفل حول العالم قبل ولادتهم، كما ولد 20 ألف آخرين بعيوب خلقية.

وفازت امرأة أسترالية، ولدت بدون ذراعين وساقين بعد أن تناولت والدتها ثاليدومايد، في عام 2012 بتسوية بملايين الدولارات من شركة Diageo Plc، الموزع المحلي. وفي عام 2010، وافقت شركة دياجيو على دفع مبلغ 50 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي) لـ 45 ضحية في أستراليا ونيوزيلندا.

تم إطلاق العقار لأول مرة في عام 1957 من قبل شركة الأدوية الألمانية Chemie Grünenthal ، وتم تسويقه على أنه مسكن لا يحتوي على الباربيتورات ولا يحتاج إلى وصفة طبية. بعد فترة وجيزة من إطلاقه ، وجد أنه فعال في علاج نزلات البرد والإنفلونزا والغثيان وغثيان الصباح عند النساء الحوامل. أعطى هذا للثاليدومايد سمعته كـ "عقار عجيب" وأدى إلى زيادة شعبيته واستخدامه على نطاق واسع.

لم يعرف الأطباء في ذلك الوقت أن وصف الثاليدومايد للحوامل سيؤدي إلى واحدة من أكبر الكوارث الطبية في التاريخ الحديث. تعرض أكثر من 10,000 طفل ولدوا لأمهات استخدمن الدواء لمجموعة من الآثار الصحية الشديدة. بالإضافة إلى ذلك ، يُعتقد أيضًا أن عددًا كبيرًا من حالات الإجهاض كان سببها الدواء.



تخضع الأدوية الحديثة لمستويات متعددة من اختبارات العقاقير في التجارب على الحيوانات والتجارب السريرية قبل الموافقة عليها للاستخدام البشري ، لكن هذا النوع من الاختبارات الصارمة للعقاقير لم يحدث في منتصف القرن العشرين.

نتيجة لذلك ، تمت الموافقة على استخدام الثاليدومايد بناءً على نتائج اختبار رئيسي واحد - اختبار LD50 (اختبار الجرعة المميتة 50) - الذي يقيس السمية. وبشكل أكثر تحديدًا ، يقيس مدى السرعة التي تقتل بها مادة ما مجموعة من 60 إلى 100 حيوان. وجد العلماء أنه كان من المستحيل تقريبًا إعطاء الحيوانات جرعة قاتلة من الثاليدومايد ، وعلى هذا النحو ، اعتُبر الثاليدومايد آمنًا للاستخدام عبر مجموعة من التركيبة السكانية ، بما في ذلك النساء الحوامل. تم إجراء هذا التعميم المأساوي على الرغم من عدم وجود أي اختبارات محددة على هذه المجموعة المعينة من الناس.

في عام 1962 ، تم تقديم تعديل فعالية الأدوية إلى إدارة الغذاء والدواء. يتطلب هذا التعديل من شركات الأدوية تقديم دليل على أن أدويتها فعالة وآمنة قبل الموافقة عليها ، وأن الإعلان الدوائي يكشف عن جميع الآثار الجانبية.

يؤثر الثاليدومايد على أجزاء متعددة من الجسم ، بما في ذلك الأطراف والبصر والسمع والأعضاء الداخلية والدماغ.

السمة المميزة للثاليدومايد هي ترقق الأطراف العلوية التي تتميز بالتطور غير السليم للعظام الطويلة في الأطراف. نتيجة لذلك ، قد يتم ربط اليدين مباشرة بالكتفين والقدمين في الحوض. قد تكون الأصابع مفقودة أو مدمجة معًا.

تشمل الآثار الصحية الأخرى غياب أو تشوه الأذن الخارجية ، مما قد يؤدي إلى الصمم أو ضعف السمع. تشمل التأثيرات التي يسببها الثاليدومايد على العين صغر حجم العينين وغياب مقلة العين وضعف الرؤية.