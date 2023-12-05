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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي: عودة العمال الفلسطينيين خطأ ويمثل خطورة

جدعون ساعر
جدعون ساعر

قال الوزير وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إن "إعادة العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل خطأ وخطير".

وأضاف ساعر، في تغريدة على حسابه على تويتر: "هذا جمهور غارق في التحريض والكراهية لإسرائيل واليهود".

وتابع: يجب على إسرائيل اليوم أن تكافئ العمالة الفلسطينية وأن تزيد حجم العمالة الأجنبية من الدول الصديقة.. ليس هناك اعتبار أكثر أهمية من سلامة مواطني إسرائيل".

وفي وقت سابق، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على استقدام 10 آلاف عامل أجنبي لصناعة البناء بعد النقص الحاد في العمال بسبب الحرب في غزة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وألغت إسرائيل تصاريح العمل لآلاف العمال الفلسطينيين في أعقاب هجمات حماس في السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى تباطؤ قطاع البناء الذي يعاني الآن من نقص حاد في العمالة.

وتسعى حاليا إلى استبدال ما يصل إلى 100 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء بعمال هنود، علما أن العمال الفلسطينيين يشكلون نحو 25% من الموارد البشرية في القطاع.

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