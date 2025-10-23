السفير محمد العرابي: استضافة مصر للمؤتمر العالمي للهيدروجين الأخضر بإفريقيا تعكس ريادتها الإقليمية

أكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية وعضو مجلس الشيوخ ووزير الخارجية الأسبق، أن استضافة جمهورية مصر العربية لأعمال المؤتمر العالمي الثالث للهيدروجين الأخضر في إفريقيا، تؤكد ريادتها الإقليمية ودورها المحوري كجسر بين القارة الأفريقية و الأوروبية.

ورحّب العرابي، في بيان اليوم /الخميس/، باستضافة مصر للمؤتمر الذي تنظمه منظمة الأعمال الألمانية الإفريقية (Afrika-Verein) برعاية منظمة تضامن الشعوب الأفرو-آسيوية والاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيويين، وذلك بعد النجاح اللافت للدورتين السابقتين في برلين وهامبورغ.

وأوضح العرابي أن انعقاد المؤتمر في 28 أكتوبر الجاري يأتي متزامناً مع النتائج الإيجابية للقمة المصرية – الأوروبية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بروكسل، وقبيل زيارة الرئيس الألماني وقرينته إلى القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى أن هذا التتابع في الأحداث يعكس صورة حضارية ورسالة اقتصادية قوية تؤكد مكانة مصر المتنامية على الساحة الدولية.

وأكد أن استضافة مصر لهذا المؤتمر، بمشاركة واسعة من الوفود والخبراء من أوروبا وإفريقيا، تمثل تتويجاً لدورها الريادي كمركز إقليمي للطاقة ومحور للتنمية المستدامة في القارة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث الدولي الرفيع يتجاوز كونه لقاءً اقتصادياً أو تقنياً ليشكل خطوة استراتيجية تعكس الطموح المصري في قيادة ثورة الطاقة الخضراء.

ولفت العرابي إلى أن الثقة الدولية في استضافة مصر لهذا الحدث تعكس إيمان المجتمع الدولي بقدرات الدولة المصرية على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، استناداً إلى سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة.

وتابع أن المؤتمر يهدف إلى بلورة رؤية مشتركة لتطوير مشروعات الهيدروجين في مصر وإفريقيا، بما يعزز التعاون المناخي والاقتصادي بين دول القارتين.

وأوضح أن مصر تسعى لأن تكون جسراً تكنولوجياً يربط بين الخبرة الأوروبية، ولا سيما الألمانية، في مجال الطاقة المتجددة، وبين الإمكانات الإفريقية الهائلة في مجالي الطاقة الشمسية والرياح، مؤكداً أن الهيدروجين الأخضر يمثل محوراً أساسياً لتحقيق التصنيع المستدام وأمن الطاقة الوطني.

ونوّه العرابي إلى أن المؤتمر يشكّل منصة دولية رفيعة المستوى لاستعراض الفرص الاستثمارية والشراكات التكنولوجية التي تتيحها الدولة المصرية ضمن استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، بما يعزز موقعها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي.

يُذكر أن المؤتمر العالمي الثالث للهيدروجين الأخضر في إفريقيا تنظمه منظمة الأعمال الألمانية الإفريقية برئاسة كلاوديا فوس، بالشراكة مع شركة INP Egypt برئاسة المهندس علاء كمال، وبالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة والسفارة الألمانية بالقاهرة، وبرعاية الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيويين، وتنظيم شركة ماستر بوينت للحلول التسويقية وتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية.

