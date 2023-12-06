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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الباب يفوت فيل.. الغندور يثير الجدل بشأن أحمد فتوح

الغندور
الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور علي ازمة اللاعب احمد فتوح مع نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك

 

وكتب الغندور :" فتوح غلبان بس المشكلة في اللي حواليه بس لو هتتشرّط على النادي الباب يفوّت فيل 🐘".
 

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي فيالجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر،في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلاً من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري.


 

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البثالتليفزيوني.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد،والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاعلامي خالد الغندور اللاعب أحمد فتوح بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ساجرادا الأنجولي سوار الغيني نادي الزمالك موعد مباراة ملعب السلام

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