رئيس حزب التجمع: الشباب هم بطل الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الشباب والفتيات هم أبطال الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبارهم الأكثر وعيا والأكثر إدراكا لما يحدث حول مصر، خاصة أن السنوات المقبلة تخصهم بشكل أكبر من أي أحد آخر.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الشباب والفتيات متعاطفون بشكل قوي مع ما يحدث في قطاع غزة، ومن المتوقع أن يغلب على المشهد الشباب، إذ أن الشباب يرغب في التأكيد على تواجده خلف القيادة السياسية.

واستكمل، أن عدد الحضور من الشباب والفتيات في المؤتمرات الشعبية الحاشدة سواء لحزب التجمع أو غيره كثير، ويسألون عن غزة، والشعب الفلسطيني والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في هذا الصدد.

وواصل، أنه بعد الانتخابات الرئاسية سيكون هناك انتخابات للمحليات وانتخابات للنقابات وهو ما يهم الشباب بصفة أساسية.