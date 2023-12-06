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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات أسرية.. ضبط شاب أنهى حياة زوجته في المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية اليوم من ضبط شاب انهي حياة زوجته بطعنة غادرة بواسطة أداة حادة بسبب خلافات أسرية وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارئ مستشفي المحلة العام ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بمجرد وصولها .

كما وجهت النيابة العامة بحبس الزوج المتهم "أحمد .ع.ع" 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة "روان" في نهاية العقد الثاني من عمرها علي يد زوجها "احمد .ع.ع" 32 سنة بسبب خلافات أسرية.

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كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم ضبط الزوج المتهم واقتياده إلي ديوان قسم شرطة ثان المحلة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها .

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية الأجهزة الأمنية ب ذمة التحقيقات زوج المتهم مديرية امن الغربية نيابة العامة مستشفى المحلة العام

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