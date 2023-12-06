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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة السيسي: المرحلة المقبلة لبناء مصر الجديدة مع زعيم لم ولن يتكرر

مؤتمر دعم السيسي
مؤتمر دعم السيسي

قال النائب عماد خليل، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إن المرحلة المقبلة مرحلة بناء مصر الجديدة، الجمهورية الجديدة مع زعيم لم ولن يتكرر فى تاريخ مصر.

جاء ذلك فى كلمته بمؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الختامي باستاد القاهرة الدولي.

وأضاف أن هناك تنمية حقيقة على الأرض خلال السنوات الأخيرة فى مختلف القطاعات، إضافة للتنمية السياسية، وتمكين الشباب من أبرز الملفات وهناك تمثيل لتنسيقية شباب الأحزاب فى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وباقى الحملات.

وتابع:" ما حدث من تنمية يتطلب مجلدات خلال الفترة الماضية، الرئيس لم يترك ملف الا وشهد عمل حقيقى، تمكين الشباب من الملفات أيضا التى شهدت طفرة غير مسبوقة، الرئيس حقق تنمية طولية وعرضية، عودة مصر لرئاسة الاتحاد الافريقى، الدبلوماسية المصرية فى أحداث غزة، التنمية والبنية التحتية والصناعة، ونحن مقبلين على مرحلة جني الثمار".

وأشار خليل، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتحدث عن بناء البشر ويعمل بالتوازى على تحقيق التنمية وملف الرعاية والحماية الاجتماعية بالتوازي ولعل زيادة المرتبات والمبادرات خير دليل على العمل بالتوازي في كافة الملفات، مؤكدا أن 

النائب عماد خليل السيسي حزب مستقبل وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي

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