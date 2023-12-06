صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل الريدز لمواجهة شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وجاء تشكيل ليفربول اليوم أمام شيفيلد على النحو التالي:



حراسة المرمي: كيليهر.

الدفاع: جوميز- فان دايك- كوناتي- أرنولد.

الوسط: إندو- سوبوسلاي- ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح- جاكبو- دياز.



موعد مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

يلتقي الفريقان على ملعب «برامول لين» في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، فيما يأتي شيفيلد يونايتد بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط.