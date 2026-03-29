أخبار العالم

هجوم يستهدف قرية في غيلان الإيرانية .. تدمير 5 منازل وتضرر عشرات الوحدات السكنية

ملك ريان

أعلن مسؤول محلي في محافظة غيلان الإيرانية عن وقوع هجوم استهدف إحدى القرى داخل المحافظة، ما أسفر عن دمار واسع في الممتلكات السكنية، وسط حالة من القلق بين السكان.


 

وأوضح المسؤول أن الهجوم أدى إلى تدمير 5 منازل بشكل كامل، فيما تضررت 22 وحدة سكنية أخرى بدرجات متفاوتة، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ والدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث لاحتواء تداعياته وتقديم الدعم اللازم للأهالي.


 

وبحسب التصريحات الأولية، فإن حجم الأضرار يعكس شدة الهجوم، حيث تعرضت منازل للتسوية بالأرض، بينما لحقت أضرار جسيمة بمبانٍ مجاورة نتيجة موجة الانفجار أو القصف، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى فرض حالة من الاستنفار في المنطقة.


 

ولم تكشف الجهات الرسمية حتى الآن عن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه، في وقت تستمر فيه التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة. كما لم ترد معلومات مؤكدة حول وجود خسائر بشرية، ما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات مختلفة لحجم الخسائر.


 

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات التي تشهدها المنطقة مؤخرًا، حيث تتكرر حوادث الاستهداف والهجمات في عدد من المواقع داخل إيران ومحيطها، ما يزيد من حدة القلق الإقليمي والدولي.


 

في السياق ذاته، تعمل الجهات المعنية على تقييم الأضرار بشكل شامل، مع بدء عمليات إزالة الأنقاض وتأمين المنطقة، تمهيدًا لعودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها، إلى جانب دراسة تقديم تعويضات للمتضررين.


 

ويترقب الشارع الإيراني صدور بيانات رسمية أكثر تفصيلًا خلال الساعات المقبلة، خاصة مع استمرار حالة الغموض حول خلفيات الهجوم وتداعياته المحتملة على الوضع الأمني في البلاد


 

