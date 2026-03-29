الداخلية الكويتية: تعاملنا مع 599 بلاغا بسقوط شظايا منذ بداية العدوان الإيراني

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، أن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع 11 بلاغا مرتبطا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجموع البلاغات منذ بداية العدوان الإيراني على البلاد إلى 599 بلاغا.

وقال العميد ناصر بوصليب المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم الوزارة، خلال إيجاز إعلامي بشأن الأحداث الراهنة، إن صافرات الإنذار جرى تشغيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 12 صافرة إنذار، إذ بلغ عدد مرات تشغيلها من بداية العدوان 158 مرة.

ودعا الجميع إلى الالتزام بالرجوع إلى المصادر الرسمية فقط والتعامل بوعي ومسؤولية لما تمثله هذه الخطوات من تعزيز للأمن ودعم لاستقرار البلاد.