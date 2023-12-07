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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

معمول لي عمل .. رد أمين الفتوى على سيدة تشكو من إحدى قريباتها

صدى البلد

تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية،" سؤالا من سيدة تقول،" زوجة عمي كانت مريضة وذهبت لأزورها، فيوجد لديها بنت لم تتزوج وكل ما تراني تخرجني من المنزل وتقول لي بأنني عاملة لها عمل.. ماذا أفعل؟" .

في رده، قال أمين الفتوى ان هذا الكلام منتشر جدا، وأصبح العبد يفقد التوكل على الله، مشيرا إلى أن الشيطان يريد ان يجعل بين العبد وأخيه عداوة فيخيل للعبد ان هذا الشخص يؤذيه.

وأضاف عثمان، في لقائه ببرنامج،" دنيا ودين" المذاع عبر فضائية،" صدي البلد" على العبد ان يترك هذه الوساوس وعليه ان يتوكل على الله، لأن النافع والضار هو الله، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الطلاق،" ومن يتوكل على الله فهو حسبه ۚ إن الله بالغ أمره ۚ قد جعل الله لكل شيء قدرا".

قراءة الفاتحة 7 مرات على كوب ماء تحصنك من الحسد.. الروشتة الشرعية

طريقة علاج السحر 

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- سحره لبيد بن الأعصم من يهود زريق، وكان أثر السحر إنه يشعر بالإرهاق، وكان يشعر إنه صلى وهو لم يصل، فالله سبحانه وتعالى أنزل على سيدنا النبي محمد، الفاتحة والمعوذتين، وسورة الإخلاص، وآية الكرسي".


وتابع: "يعنى إيه معمول لها عمل، يعنى حد مسلط عليها جن، فسيدنا النبي يقول إن الشيطان يجرى فى البنى آدم مجرى الدم، فضيقوا عليه مجاريه بالجوع، يعنى لما تصوم لا يستطيع يجرى فى الدم، والأوقوى قرءاة المعوذتين والفاتحة وسورة الإخلاص، وآية الكرسي، وهذا الحل وليس الذهاب للدجالين، يبقى عليها بالصلاة والدعاء وأذكار الصباح والمساء، حتى يذهب عنها كل هذا".


كيفية التخلص من السحر والحسد
 

كيفية التخلص من السحر والحسد لعله من أكثر الأسئلة التي يطرحها البعض، حيث يلجأ أناس إلى دعاء فك السحر والحسد، وآخرون إلى قراءة آيات إبطال السحر و الحسد، حيث إن الحسد هو تمني الحاسد زوال النعمة من المحسود؛ وهو من الأخلاق الذميمة والأمراض المهلكة التي أمر الله تعالى بالاستعاذة منها؛ قال تعالى: «ومن شر حاسد إذا حسد» (الفلق: 5).
 

كيفية التخلص من السحر والحسد السحر والحسد طريقة علاج السحر دار الإفتاء

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