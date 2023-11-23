عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قراءة الفاتحة 7 مرات على كوب ماء تحصنك من الحسد.. الروشتة الشرعية

الحسد
الحسد

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن الإنسان يمكن أن يكون لديه فقر فى الصحة، لافتا إلى أن الأمر يتطلب الأخذ بالأسباب والذهاب إلى الأطباء .

وتابع قابيل خلال لقاء له "لو عاوز ربنا يحصنك من المرض ويحميك من عيون الناس فى جسدك، عليك ان تقوم بقراءة سورة الفاتحة ٧ مرات على كوب ماء وشربه"، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى، قال فى كتابه العزيز: (وجعلنا من الماء كل شيء حي).

هل من صلى الفجر بالمنزل في ذمة الله؟.. أمين الإفتاء يرد

وصفة النبي في علاج السحر .. دار الإفتاء: تشفي المريض نهائياً

ولفت إلى أن الماء حياة يتأثر بأى شيء يحدث فيه، وهنا القرآن ليس أى شىء وسورة الفاتحة قال عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (الفاتحة هي أم القرآن، وهى السبع المثانى، هى الشافية الكافية الواقية من كل مكروه وسوء).


أيهما أصعب وأشد الحسد أم السحر ؟

أيهما أصعب وأشد الحسد أم السحر ؟ .. هكذا ورد سؤال للدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج “الدنيا بخير"، المذاع عبر فضائية الحياة، ليجيب قائلاً : “ الحسد أشد من السحر”.

وأضاف “عثمان”، أن الحسد أشد، فقد يذهب ما عند الانسان من نعم وعافية، وعلاجه صعب والعين لا تزال بالمرء حتى تدخله القبر،  مثل المثل الشهير “ العين فقلت الحجر”، أما السحر فعلاجه بسيط.

وأشار الى أن سبب الحسد هو عدم القناعة بما رزقك الله، فلو رضي كل انسان برزقه وعطاء الله له لم يحسد أحدا، فالحسد سبب شرور النفوس. 

وتابع قائلاً: ان الدنيا لابد أن يكون فيها الخير والشر، فالدنيا اختبار وابتلاء، والحسد لا بد أن يكون موجودا فى الأرض حتى تظهر أمام نفسك أنك راض بما قسمه الله لك ام غير راض، مثله مثل الظلم، فلا بد من وجود اختبار للإنسان حتى يظهر أمام نفسه. 
 

وزارة الأوقاف سورة الفاتحة أيهما أصعب وأشد الحسد أم السحر سبب الحسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

عرضين من السعودية .. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن نجم الأهلي

لعنة “الأبيض” مستمرة| محمود كهربا يواصل دفع فاتورة الزمالك.. وصدمة جديدة تنتظره في يناير

بأسعار وشروط زمان.. فرصة لامتلاك شقة 90 مترًا 3 غرف وصالة جاهزة للتسليم

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

هل فيلم مستر إكس السبب؟..تفاصيل طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد 4 سنوات|فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس يشاهد فيلما تسجيليا يرصد تجربة حقيقية يعيشها العائلات في غزة.. فيديو

الرئيس السيسي يطلق قافلة مساعدات جديدة: من الشعب المصري لأهلنا في غزة

مراسلة القاهرة الإخبارية بفلسطين: القدس مفتاح الحرب والسلام

تحرك شاحنات الإغاثة من استاد القاهرة وآلاف المصريين ينشدون "دمنا فلسطيني"

مش عايزة أقلبها عياط.. نجوى إبراهيم تكشف تفاصيل خاصة عن مرضها بالسرطان

السيسي يعطي إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات المقدمة لقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

قبل عرضه اليوم.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "بطن الحوت" وتصريحات أبطاله

ملابس البحر.. هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

الكيلو بـ 12 و27.. انخفاض أسعار السكر وطرح 170 ألف طن بالأسواق

فيديو

المرض قاس وشرس.. رسالة مؤثرة من هاني الناظر تتصدر الترند

عاجل.. 1000 جنيه قيمة انخفاض سعر الجنيه الذهب

حرب شوارع.. ماذا جرى بين جماهير البرازيل والأرجنتين في قمة كروية| فيديو جراف

ساب العربية وهرب.. تفاصيل غريبة في حادث انهيار كوبري المشاة بسبب سائق..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ