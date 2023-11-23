قراءة الفاتحة 7 مرات على كوب ماء تحصنك من الحسد.. الروشتة الشرعية

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن الإنسان يمكن أن يكون لديه فقر فى الصحة، لافتا إلى أن الأمر يتطلب الأخذ بالأسباب والذهاب إلى الأطباء .

وتابع قابيل خلال لقاء له "لو عاوز ربنا يحصنك من المرض ويحميك من عيون الناس فى جسدك، عليك ان تقوم بقراءة سورة الفاتحة ٧ مرات على كوب ماء وشربه"، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى، قال فى كتابه العزيز: (وجعلنا من الماء كل شيء حي).

ولفت إلى أن الماء حياة يتأثر بأى شيء يحدث فيه، وهنا القرآن ليس أى شىء وسورة الفاتحة قال عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (الفاتحة هي أم القرآن، وهى السبع المثانى، هى الشافية الكافية الواقية من كل مكروه وسوء).



أيهما أصعب وأشد الحسد أم السحر ؟

أيهما أصعب وأشد الحسد أم السحر ؟ .. هكذا ورد سؤال للدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج “الدنيا بخير"، المذاع عبر فضائية الحياة، ليجيب قائلاً : “ الحسد أشد من السحر”.

وأضاف “عثمان”، أن الحسد أشد، فقد يذهب ما عند الانسان من نعم وعافية، وعلاجه صعب والعين لا تزال بالمرء حتى تدخله القبر، مثل المثل الشهير “ العين فقلت الحجر”، أما السحر فعلاجه بسيط.

وأشار الى أن سبب الحسد هو عدم القناعة بما رزقك الله، فلو رضي كل انسان برزقه وعطاء الله له لم يحسد أحدا، فالحسد سبب شرور النفوس.

وتابع قائلاً: ان الدنيا لابد أن يكون فيها الخير والشر، فالدنيا اختبار وابتلاء، والحسد لا بد أن يكون موجودا فى الأرض حتى تظهر أمام نفسك أنك راض بما قسمه الله لك ام غير راض، مثله مثل الظلم، فلا بد من وجود اختبار للإنسان حتى يظهر أمام نفسه.

