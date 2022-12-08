علاج الحسد القوي.. 7 أمور داوم عليهم تحفظك وتحصنك وتبعد عنك العيون

الحسد .. مذكور فى القرآن، وهناك أناس لا يريدون الخير لغيرهم، بحسب ما ورد في نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة، حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الْعَيْنُ حَقٌّ، ولو كانَ شيءٌ سابَقَ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العَيْنُ، وإذا اسْتُغْسِلْتُمْ فاغْسِلُوا» رواه مسلم، والعين حق وإن إصابتها هي من أكثر الأشياء التي تؤثر على الأشخاص حيث أن رسولنا الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام قد نبهنا من الاستعاذة من الشخص الحاسد لأنها تخرج من نفس الحاسد سهام نحو الشخص المعين والتي قد تؤثر عليه وتصيبه أو لا تصيبه، لذا يقدم موقع صدى البلد علاج الحسد القوي.

علاج الحسد القوي

1-فاتحة الكتاب

2- آية الكرسي (ولها شأن عظيم)

3- خواتيم البقرة

4- الإخلاص - المعوذتين

5- التعوذات النبوية

6- المواظبة على أذكار الصباح والمساء

7 - كثرة الاستغفار والحوقلة.



أيهما أصعب و أشد الحسد أم السحر ؟ .. هكذا ورد سؤال للدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج “الدنيا بخير"، المذاع عبر فضائية الحياة، ليجيب قائلاً : “ الحسد أشد من السحر”.

وأضاف “عثمان”، أن الحسد أشد، فقد يذهب ما عند الانسان من نعم وعافية، وعلاجه صعب والعين لا تزال بالمرء حتى تدخله القبر، مثل المثل الشهير “ العين فقلت الحجر”، أما السحر فعلاجه بسيط.

وأشار الى أن سبب الحسد هو عدم القناعة بما رزقك الله، فلو رضا كل انسان برزقه وعطاء الله له لم يحسد أحد، فالحسد سبب شرور النفوس.

وتابع قائلاً: ان الدنيا لأبد أن يكون فيه الخير والشر، فالدنيا إختبار وابتلاء، والحسد لأبد أن يكون موجود فى الأرض حتى تظهر أمام نفسك أنك راضي بما قسمه الله لك ام غير راضي، مثله مثل الظلم هتعدل أما هتظلم الناس، فلأبد من وجود اختبار للإنسان حتى يظهر أمام نفسه.

-قراءة سورة الكافرون.

-قراءة سورة الإخلاص.

-قراءة سورة الفلق.

-قراءة سورة الناس

-بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك.

- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض، ولا في السماء وهو السميع العليم؛ثلاث مرات.

-بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين.

-بسم الله (ثلاثا)، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر؛ سبع مرات.

-أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.

-أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، وكل عين لامة.

-أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

- أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك؛سبع مرات.

-اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.