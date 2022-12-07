مصير تارك الصلاة في أول ليلة بالقبر

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن هناك وادى فى جهنم اسمه “ الغي”، وهذا الغي لمن ترك صلاته أو فرط فيها بغير عذر.

وأضاف “ أبو بكر”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه يجب على من سهى عن صلاته أن يحذر، قال تعالى ((فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ))، والويل هذا هو وادى فى جهنم شره كعذابه تستغيث منه جهنم ليس لمن ترك الصلاة كليا ولكن لمن سهى عن صلاته وضيع وقتها بغير عذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تتركن صلاة متعمدا فإنه من ترك صلاة متعمداً برئت منه ذمة الله))، ومن أخر الصلاة قال الله عز وجل ((وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا )).

وتابع قائلاً: بعذر كل واحد لا يحافظ على الصلاة لأنه مسكين مش فاهم الصلاة دي معناها ايه، وسألت شيخي ذات مرة يعني ايه صلاة قال لي (( ببساطة لقاءا مع الله قد تحدد لك)).