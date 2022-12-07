3 آيات تجلب الرزق وتقضي الديون وتفتح الأبواب المغلقة.. رددها وأنت ذاهب لعملك

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، أن الصالحون قالوا من غلبته الديون واستعن بالله واخذ بالأسباب وقرأ بهذه الآيات الثلاث فإن الله يسدد دينه ويعينه على أمره ويرزقه من حيث لا يحتسب.

وأشار “ أبو بكر”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من يعاني من ضيق فى الرزق يقرأ هذه الآيات الثلاث فى محله أو عمله أو من كانت لا تشعر بالبركة فى المصروف تقرأ هذه الآيات.



1- قال تعالى (وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) (12) سورة إبراهيم .

2- قال تعالى (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا) (58) سورة الفرقان .

3-قال تعالى (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) (3) سورة الطلاق .