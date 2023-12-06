مؤتمر جماهيري حاشد لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة في طور سيناء |صور

نظم حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء مؤتمر جماهيري حاشد بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها خلال أيام، وقبل الصمت الإنتخابي تحت رعاية النائب جيفارا الجافي، نائب مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، وياسر عرفات، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة، وبحضور أعضاء مجلس النواب، وعددًا من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية بجنوب سيناء.



وانطلقت فعاليات المؤتمر، بالسلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.



وقال جيفارا الجافي، أمين حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، إن الرئيس السيسي فضل مصلحة الوطن عن مصلحته الشخصية، وحمل على عاتقه مسئولية أمن واستقرار الوطن، إضافة إلى تطوير شامل للبنية التحتية في مصر، بالتوازي مع مشروعات تنموية كبرى في كافة المحافظات المصرية بشكل عام، ومحافظة جنوب سيناء بشكل خاص، مؤكدا أنه لكي يجري حصر هذه المشروعات نحتاج إلى أيام.



وأوضح أنه جرى تنظيم هذا المؤتمر، لدعم القائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ضرب مثلا رائعا في السلام خلال تعامله مع القضية الفلسطينية، وما يجري على أرض غزة من أحداث يشهدها العالم، ونقول له على بركة الله لقيادة فترة رئاسية جديدة، وسوف نكون خلفه وأمامه، لاستكمال التنمية.



وردد ت الحشود المشاركة في المؤتمر عبارات التأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها " معاك هنكمل المشوار، أنت رجل المرحلة المقبلة، وغيرها"، حاملين الأعلام المصرية، وصور للرئيس السيسي.



كما جرى استعراض فيلم تسجيلي وثقائقي عن سيناء تحت عنوان " سيناء أرض الانبياء" ، تضمن تاريح سيناء الديني، والتاريخي، والانجازات التي تمت على أرضها من مشروعات كبرى خلال فترة رئاسة الرئيس السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية.



وقال الشيخ ابراهيم سالم جبلي كبير مشايخ ان الرئيس السيسي حقق انجازات كثيرة علي مستوي الجمهورية معلقا :" ان الذي لا يري من الغربال اعمي " مشيرا ان ما تحقق من إنجازات كان في يوم من الايام حلم واكد كبير مشايخ جنوب سيناء كل شعب جنوب سيناء يقف خلف الرئيس السيسي.



وأشار ياسر عرفات امين تنظيم حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء إن الحضور الكبير لاهالي جنوب سيناء حبا ودعما للرئيس السيسي ولمواقفه الوطنيه التي أنحازت للمواطن البسيط.



وقال أحمد نشأت امين تنظيم حزب. مستقبل وطن بطور سيناء انه لابد للجميع النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لنقول نعم لاستكمال المشروعات التنموية علي ارض المحافظة لنقول نعم للأمن والأمن واستكمال مسيرة العطاء.



موتمر حاشد

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