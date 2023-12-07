ناقد موسيقي: الغناء الشعبي ألهم سيد درويش بالكثير من ألحانه

أكد الناقد الموسيقي محمد دياب، أن سيد درويش مفكر موسيقي ومصلح اجتماعي ومناضل وطني والشيخ سلامة حجازي كان بمثابة القدوة لسيد درويش، مشيرا إلى أن رحلة سيد درويش الثانية للشام اكسبته خبرة كبيرة في المجال الفني كما وسعت من مداركه الموسيقية.

وأضاف محمد دياب، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن الأوبرا الخديوية كانت من أهم الروافد التي اكسبت سيد درويش ثقافته الموسيقية، والغناء الشعبي ألهم سيد درويش بالكثير من ألحانه وأكسبها روح مصرية خاصة.

وأوضح الناقد الموسيقي محمد دياب، أن الموسيقار الراجل سيد درويش لم يكن منفصلا عن جذروه ولكنه كان يريد إحداث تطور موسيقي في المراحل التي يصح فيها التطوير.