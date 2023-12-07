مينا ماهر:تأجيل مباراة ساجرادا الأنجولي في صالح الزمالك وهنوصل للنقطة رقم 9

حرص الإعلامي مينا ماهر، على دعم لاعبي الزمالك قبل مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب مينا ماهر عبر فيسبوك: كلنا كنا متشوقين نشوف الزمالك امام الاتحاد، لكن تأجيل المباراة في صالح الزمالك من اجل إعطاء فرصة راحة للاعبين، مباراة ساجرادا هتكون من اهم مباريات الموسم هنوصل للنقطة رقم 9 و هيبقي متبقي نقطة وحيدة لحسم الصعود و اللعيبة قادرة علي تحقيق نتيجة ايجابية خارج الارض لحسم التأهل للدور المقبل .

وتلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت 9 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلا من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.