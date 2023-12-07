قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ،أطعمة تساهم في زيادة تدفق الدم إلى الأوعية الدموية ..



· الفلفل الحار يمتلك الفلفل الحار نكهته الحارة بسبب احتوائه على مادةٍ كيميائيةٍ نباتيةٍ تُعرف باسم الكابسيسين ، والتي تساعد على تعزيز تدفُّق الدم إلى الأنسجة؛ عن طريق خفض ضغط الدم، وتحفيز إطلاق أكسيد النتريك وموّسعات الأوعية الدموية الأُخرى أو المركّبات التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية.



· الرمان يحتوي الرمان على نسبةٍ عاليةٍ من مُضادات الأكسدة؛ مثل البوليفينولات والنترات؛ وهي موسّعات قوية للأوعية الدموية، وقد يساعد تناول الرمان كعصير، أو فاكهةٍ نيّئة، أو مكمّلٍ غذائي على تحسين تدفُّق الدم وزيادة الأكسجين في الأنسجة العضليّة؛ ممّا قد يساعد بشكلٍ خاص الأفراد النشطين الرمان.



· الأسماك الدهنية تُعدّ الأسماك الدهنية؛ بما في ذلك: السلمون، والماكريل، والسلمون المرقّط، والرنجة مصدراً غنيّاً بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تساعد على تحسين تدفُّق الدم، حيث يساعد تناول الأسماك الدهنية على خفض ضغط الدم أثناء الراحة.



· الثوم يُعدّ الثوم مصدراً غنيّاً بمركّب الأليسين الذي يساعد على إرخاء الأوعية الدموية، كما يساعد تناول كمياتٍ كبيرةٍ من الثوم على تحسين تدفُّق الدم عبر القلب؛ ممّا يؤدي إلى تقليل العبء على القلب وخفض ضغط الدم.

· الشمندر يُعدّ الشمندر من الخضراوات الجذرية الغنيّة بالنترات؛ وهو مركّبٌ يقوم الجسم بتحويله إلى أكسيد النتريك الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفُّق الدم.



· الكركم يُعرف الكركم بأنّه أحد أنواع التوابل الصفراء؛ والتي عادةً ما تُستخدم في المطبخ الهندي، ويُعدّ مركّب الكركمين هو المسؤول عن إعطاء الكركم لونه الأصفر الذهبي، ويُمكن للكركمين أن يزيد من مستويات أكسيد النتريك؛ والذي بدوره يساهم في توسيع الأوعية الدموية.



· القرفة تساعد القرفة على إرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم؛ ممّا يساعد على زيادة تدفُّق الدم

· دور الرياضة في توسيع الأوعية الدموية يمكن أن تساهم التمارين الرياضية في زيادة تدفق الدم وتوسيع الأوعية الدموية، وذلك عن طريق عدة أمور.