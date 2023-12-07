مجدي عبدالغني: لو ضيعت ضربة جزاء كأس العالم كنت اتعلقت بميدان التحرير

أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه لو اهدر ركلة جزاء مصر في شباك هولندا كان سيتم "تعليقه" في ميدان التحرير.

قال مجدي عبد الغني في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا بدفع تمن صراحتي وجرأتي"

ورد على بعض منتقديه بسبب الحديث عن ركلة الجزاء التاريخية في شباك هولندا: "ناس في الوطن العربي بيكلموني عن ركلة الجزاء، وناس متولدوش بيكلموني عليها من حقي أسوق لنفسي وفان بروكلن راجل اعمال مبيظهرش في حتة عشان كدة مظهرش في الاعلان معايا"

وحول حديث حسام حسن السابق بأنه كان من المفترض أن يسدد ركلة جزاء مصر في شباك هولندا بكأس العالم 90:"حسام وإبراهيم حسن خيالهم واسع ومجدي عبد الغني كان حاططني أول واحد في تسديد ركلات الجزاء لو ضيعتها كنت هبقي متعلق في ميدان التحرير لحد دلوقتي"