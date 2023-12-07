الصحة العالمية: النظام الطبي في غزة على شفا الانهيار التام

حذّر المدير العام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، من أن النظام الصحي في غزة بات "على شفا الانهيار التام".

وقال جبريسوس عبر منصة "إكس" إنه يدعم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن، والتي دعا فيها المجلس للتعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وأضاف: "نريد السلام من أجل صحة" الناس هناك.

وأشار مدير منظمة الصحة إلى أن "مستشفى كمال عدوان في قطاع على وشك الإغلاق"، مشدداً على أن القطاع لم يعد يتحمل خسارة المزيد من المستشفيات.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية نقلت عن وزارة الصحة قولها إن القوات الإسرائيلية لم تتوقف عن قصف محيط مستشفى كمال عدوان ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وتحدثت عن نحو 70 قذيفة مدفعية أطلقت باتجاه المستشفى الليلة الماضية.