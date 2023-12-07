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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل معتمد جمال يستحق يكمل؟.. تعليق مثير من محمود فايز عن مدرب الزمالك

صدى البلد

علق محمود فايز، المدرب العام لمنتخب سوريا، على أداء معتمد جمال المدير الفني الحالي للزمالك.  

وقال فايز خلال تصريحات تليفزيونية له: “لسه بدري للحكم على تجربة معتمد جمال، والزمالك محتاج يبحث عن أجنبي ويحدد اختياراته، أو يعطي الثقة الكاملة لمعتمد”. 

وتلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت 9 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلا من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.

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