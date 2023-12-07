الطقس اليوم| الأجواء لطيفة وأمطار خفيفة متوقعة على هذه المناطق

يشهد الطقس اعتبارا من اليوم، الخميس، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، بمعدل نحو درجتين مئوية، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد عودة لفرص الأمطار من جديد على مناطق من شمال الوجه البحري للبلاد، تكون على فترات متقطعة على مدار اليوم.

وحذرت هيئة الأرصاد، من استمرار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 13 درجة

وقالت هيئة الأرصاد، إن الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، سوف يستمر على البلاد لمدة ثلاثة أيام، وتحديدا حتى يوم السبت القادم، وسط وجود فرص لسقوط الامطار تمتد إلى السواحل الشمالية.

من المتوقع، أن تعاود درجات الحرارة في الارتفاع مجددا اعتبارا من يوم الاحد القادم، على مختلف مناطق البلاد، بنحو معتدل درجتين مئوية.