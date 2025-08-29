ميلانيا ترامب تحرج موظفي مجلة أمريكية شهيرة

كشفت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية عن أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب رفضت بشكل قاطع عرضًا للظهور على غلاف مجلة "فاينتي فير"، مؤكدة أنها لا ترى في الأمر أولوية، وأن وقتها مكرّس لمهامها ومبادراتها كسيدة أولى.

ونقل قسم الصفحة السادسة PAGE SIX في الصحيفة عن مصدر مقرّب من ميلانيا قوله إنها "ضحكت" عند تلقي الطلب ورفضته فورًا، مضيفًا: "ليس لديها وقت للجلوس في جلسة تصوير، أولوياتها أكثر أهمية… وهي أرقى من أن تظهر في تلك المجلة".

وأشارت التقارير إلى أن المدير التحريري العالمي الجديد للمجلة، مارك جيدوتشي، حاول إقناعها في يوليو الماضي، إلا أن خبر المحاولة أثار غضبًا داخل فريق التحرير، حيث هدد عدد من الموظفين بالاستقالة في حال ظهرت ميلانيا على الغلاف.

وقال أحد المحررين لصحيفة ديلي ميل "إذا حصل ذلك، سأترك العمل فورًا، ونصف فريقي سيفعل المثل… حتى لو اضطررت للعمل في متجر بقالة".

وتواصل ميلانيا ترامب الانخراط في مشاريع اجتماعية وإنسانية، من بينها مبادرة "Fostering the Future" لدعم الأطفال في دور الرعاية، وبرنامجها "Be Best" لمكافحة التنمر الإلكتروني وإساءة استخدام المواد الأفيونية.

كما لعبت دورًا في دعم قانون "Take It Down"، الذي يجبر منصات التواصل على حذف الصور الحميمة غير المرخصة.

إلى جانب ذلك، أطلقت ميلانيا مؤخرًا تحديًا رئاسيًا للذكاء الاصطناعي يهدف إلى إلهام الأطفال لاستكشاف تقنيات المستقبل، في خطوة تعكس اهتمامها بتوسيع نطاق مبادراتها نحو مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

كما تعمل حاليًا على إعداد فيلم وثائقي لصالح Amazon، إلى جانب كتابة مذكراتها الشخصية وكتاب صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يعكس جدولًا مزدحمًا يجعلها أقل اكتراثًا بالظهور الإعلامي التقليدي.

ويرى مراقبون أن هذه المشاريع تعزز صورتها كسيدة أولى نشطة، لكنها في الوقت ذاته تبتعد عن الأضواء الصاخبة التي عادة ما ترافق زوجات الرؤساء الأمريكيين.