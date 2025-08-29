قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العدل: دعم طفلة كيس الشيبسي يزود أعداد المتسولين
ميلانيا ترامب تحرج موظفي مجلة أمريكية شهيرة
الجيش الألماني يطلب جواسيس وجنود للحرب| استراتيجية مبتكرة لسد العجز في الكوادر العسكرية.. القصة الكاملة
التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أعلي سعر دولار اليوم 29-8-2025
الصلاة على النبي في يومي الجمعة والمولد النبوي.. تفتح الأبواب المغلقة
أحمد موسى: موقف الزمالك سليم.. وأزمة أرض أكتوبر في طريقها للحل
الجزائر .. القبض على ناشطة على تيك توك بتهم الإخلال بالحياء ونشر أخبار كاذبة
الناتو: الإنفاق الدفاعي الجماعي سيرتفع إلى 2.76% من الناتج المحلي في 2025
الأرجنتين .. الرئيس ميلي يدافع عن شقيقته في ظل تصاعد فضيحة فساد
معجزات الصلاة على النبي.. نفحات من شهر ربيع الأول تحصل عليها
ميلانيا ترامب تحرج موظفي مجلة أمريكية شهيرة

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
كشفت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية عن أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب رفضت بشكل قاطع عرضًا للظهور على غلاف مجلة "فاينتي فير"، مؤكدة أنها لا ترى في الأمر أولوية، وأن وقتها مكرّس لمهامها ومبادراتها كسيدة أولى.

ونقل قسم الصفحة السادسة PAGE SIX في الصحيفة عن مصدر مقرّب من ميلانيا قوله إنها "ضحكت" عند تلقي الطلب ورفضته فورًا، مضيفًا: "ليس لديها وقت للجلوس في جلسة تصوير، أولوياتها أكثر أهمية… وهي أرقى من أن تظهر في تلك المجلة".

وأشارت التقارير إلى أن المدير التحريري العالمي الجديد للمجلة، مارك جيدوتشي، حاول إقناعها في يوليو الماضي، إلا أن خبر المحاولة أثار غضبًا داخل فريق التحرير، حيث هدد عدد من الموظفين بالاستقالة في حال ظهرت ميلانيا على الغلاف. 

وقال أحد المحررين لصحيفة ديلي ميل "إذا حصل ذلك، سأترك العمل فورًا، ونصف فريقي سيفعل المثل… حتى لو اضطررت للعمل في متجر بقالة".

وتواصل ميلانيا ترامب الانخراط في مشاريع اجتماعية وإنسانية، من بينها مبادرة "Fostering the Future" لدعم الأطفال في دور الرعاية، وبرنامجها "Be Best" لمكافحة التنمر الإلكتروني وإساءة استخدام المواد الأفيونية. 

كما لعبت دورًا في دعم قانون "Take It Down"، الذي يجبر منصات التواصل على حذف الصور الحميمة غير المرخصة.

إلى جانب ذلك، أطلقت ميلانيا مؤخرًا تحديًا رئاسيًا للذكاء الاصطناعي يهدف إلى إلهام الأطفال لاستكشاف تقنيات المستقبل، في خطوة تعكس اهتمامها بتوسيع نطاق مبادراتها نحو مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

كما تعمل حاليًا على إعداد فيلم وثائقي لصالح Amazon، إلى جانب كتابة مذكراتها الشخصية وكتاب صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يعكس جدولًا مزدحمًا يجعلها أقل اكتراثًا بالظهور الإعلامي التقليدي. 

ويرى مراقبون أن هذه المشاريع تعزز صورتها كسيدة أولى نشطة، لكنها في الوقت ذاته تبتعد عن الأضواء الصاخبة التي عادة ما ترافق زوجات الرؤساء الأمريكيين.

ميلانيا ترامب ترامب فاينتي فير مارك جيدوتشي ديلي ميل

